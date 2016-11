Policial comandava furto de gado no Marajó

A Polícia Civil do Pará concluiu ontem a operação Marajó, que resultou nas prisões de 8 pessoas por envolvimento em uma associação criminosa interestadual especializada no furto de gado. As prisões foram realizadas em Soure e Salvaterra, na ilha do Marajó, e no Estado do Amapá. A operação foi deflagrada no último dia 18, de forma conjunta, por policiais civis da Superintendência da Região do Marajó Oriental, sediada em Soure, e policiais civis do Estado do Amapá.

Conforme o delegado Luciano Cunha, titular da Superintendência, a associação criminosa agia durante a madrugada nos rios do Pará para furtar bois de fazendas da região do Marajó.

As cabeças de gado eram transportadas em balsas para Macapá, no Amapá, onde eram comercializados com marchantes (funcionários de açougues). Estes revendiam a carne do gado para frigoríficos da capital amapaense. Segundo a delegada Thiciane Pantoja, titular da Delegacia de Soure, o crime era bastante lucrativo para o grupo criminoso. “Em cada ação, os acusados furtavam cerca de 100 cabeças de gado de uma só vez e as vendiam por em torno de R$ 1.500”, explica. No Amapá, foram presas 6 pessoas.Entre elas um policial militar de 29 anos, lotado no 8º Batalhão da PM amapaense, que é apontado como o chefe do grupo.

Na ilha do Marajó, foram presos mais duas pessoas, e outra está foragida. O policial foi transferido para o presídio Centro de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves em Santa Izabel do Pará. Os demais ficaram recolhidos na Central de Triagem de São Brás, na capital paraense.

Diário do Pará

