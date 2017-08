Policial da Força Nacional é assaltado em Novo Progresso

Agente da Força Nacional de Segurança foi assaltado em via publica em Novo Progresso. (Foto Ilustrativa)-



Ele teve um celular SANSUNG levado pela dupla, que roubou em um motocicleta.

O policial da Força Nacional de Segurança identificado como “Gabriel da Silva Bastos”, teve um celular roubado durante um assalto que aconteceu por volta das 22h00mn, da noite desta terça-feira (15), na rua Tiradentes bairro Santa Luzia em Novo Progresso. Conforme informações o agente estava de folga e paisano na companhia de outro colega e não usavam uniformes e sem arma, quando foram rendidos na via publica por dois homens armados com uma pistola.

Após o crime, os suspeitos fugiram eles estavam em uma motocicleta Titan de cor Preta.

Leia Também:Força Nacional chega a Novo Progresso – Homem é assassinado na frente de agentes da segurança nacional

Reação

Após o assalto o agente informou a outros companheiros e saíram em busca do assaltante, já com uniforme de passeio [Força Nacional] e armados, eles entraram nos estabelecimentos [bares e lanchonetes] e começaram fazer revistas e usaram da autoridade para pressionar os que eles encontravam.

Em dois estabelecimentos o bagunça foi grande, que levou os proprietários a chamarem a Policia Militar, os clientes saíram com medo, após a interferência da PM eles se afastaram. Até o momento, os bandidos não foram localizados. Em um dos casos a proprietária do estabelecimento mandou áudio para o apresentador “Denis Macedo” do Programa de noticias da rádio comunitária Cultura-FM que vai ao ar todo os dias no horário de meio dia relatando e reclamando do prejuízo e do abuso dos policiais.

A Força Nacional chegou a Novo Progresso no inicio do mês de agosto para dar segurança às operações dos fiscais ambientais do IBAMA na região, segundo a informação 100 homens estão no município.

O apresentador Denis Macedo da Radio Cultura –FM informou ao Jornal Folha do Progresso que conseguiu entrar em contato com o chefe da segurança nacional no município e o mesmo ficou de dar uma resposta ao ocorrido no programa desta quinta-feira (17).

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...