Policial é alvejado com dois tiros dentro de residência

(Foto:DOL)- O policial militar da reserva remunerada Ademar Lopes Guimarães, 76 anos, foi alvejado com dois tiros dentro da residência onde mora, na noite de domingo (06). O crime aconteceu na Vila Quadros, localidade do município de Magalhães Barata, no nordeste paraense.

Quanto homens encapuzados invadiram a residência e efetuaram os disparos, que atingiram o ombro e a perna do militar. Os criminosos entraram pelo quintal da residência da vítima. O militar foi encaminhado para o Hospital do Município de Igarapé-Açu, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Até a tarde desta segunda-feira (07), ninguém tinha sido preso pelo crime.

O DOL entrou em contato com a Polícia Militar para saber o estado de saúde do policial e aguarda retorno.

(DOL)

