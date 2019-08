Policial é baleado e uma adolescente morre durante troca de tiros em aniversário no Promorar

A adolescente que morreu na troca de tiros foi identificada como Maria Clara Santana Silva, de 15 anos. — Foto: Reprodução/TV Liberal

Assaltantes fizeram diversos roubos na cidade e pararam em rua onde ocorria festa. Policial à paisana reagiu e foi atingido. Jovem de 15 anos, que praticava os crimes, morreu.

Um policial foi baleado e uma adolescente de 15 anos morreu durante troca de tiros em um aniversário no bairro Maracangalha, em Belém, na noite desta quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, duas jovens e um homem pegaram um táxi em frente ao Hospital das Clínicas. Em determinado momento, eles teriam anunciado o assalto e saído em busca de mais dois assaltantes.

O grupo começou a praticar roubos pela cidade. Eles pararam no aeroporto, onde levaram celulares de várias vítimas. De lá, eles teriam ido para o Conjunto Promorar, e parado o carro em uma rua onde acontecia uma festa de aniversário.

No local, um policial à paisana teria reagido à abordagem dos assaltantes. Durante a troca de tiros, o policial foi baleado e uma das jovens que estava no carro também foi atingida. Ela morreu na hora e o restante do grupo conseguiu fugir. A adolescente foi identificada como Maria Clara Santana Silva, de 15 anos.

O motorista do táxi dirigiu até a Seccional da Pedreira com o corpo da jovem ainda dentro do veículo. Ele prestou depoimento. A polícia faz buscas pelos demais suspeitos. O policial baleado está internado em um hospital particular de Belém.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...