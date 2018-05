Policial é baleado na cabeça em Águas Lindas; veja o vídeo do momento do crime

Um soldado da policial militar foi baleado, no final da tarde desta terça-feira (15), na rua Osvaldão, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo informações iniciais, o policial estava em um estabelecimento comercial quando foi atingido

O policial foi identificado como Josias Santos Favacho. Segundo testemunhas, ele foi baleado na cabeça por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. Há ainda informações, não confirmadas, de que arma do PM foi roubada.

De acordo com informações da Polícia Militar, o policial está em atendimento no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Ele é lotado no Batalhão de Polícia Penitenciária (BPOP).

Veja o vídeo do momento do crime:



