Policial é encontrada morta durante festa na própria casa

(Foto:Reprodução) – Ela desceu as escadas para ir ao banheiro, mas não voltou

Rebeca Leão de Camargo, policial civil de 36 anos, foi encontrada morta enquanto acontecia uma festa em sua casa, em São Paulo (SP), na madrugada de segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso está sendo investigado como morte suspeita a esclarecer.

Colegas da agente de polícia disseram que a festa era para comemorar a sua transferência para trabalhar como policial no interior do Estado.

A confraternização aconteceu no sobrado onde Rebeca morava. Ela desceu as escadas para ir ao banheiro, mas não voltou. De acordo com testemunhas, a policial foi encontrada caída perto dos degraus. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas já chegou morta à unidade de saúde.

Um laudo necroscópico será feito pelo Instituto Médico Legal (IML) para apontar a causa da morte de Rebeca. Ainda não há indícios do que possa ter acontecido na casa, mas as principais suspeitas são de que a mulher tenha sofrido um mal súbito ou caído da escada.

