Policial é flagrado dormindo em serviço

Um vídeo de um policial dormindo dentro de uma viatura em Brasília tem revoltado moradores e internautas. As imagens teriam sido gravadas às 9h deste domingo (25), e mostram um policial militar sozinho, dentro de sua viatura, em sono profundo.

No vídeo, uma pessoa se aproxima do veículo, fala em voz alta, mostra a placa e o número da viatura e, mes1mo assim, o policial sequer se mexe.

Em nota, a Polícia Militar informou que o PM estava se deslocando para um serviço extra no 20º Batalhão (Paranoá-DF), onde entraria só às 10h.

“No deslocamento, ele sentiu um mal estar e parou no posto de gasolina do Lago Norte e ficou aguardando um colega. Neste intervalo, ele fechou o olho para se sentir melhor, abaixou a cabeça e acabou desfalecendo. O policial foi acordado por uma funcionária do posto de combustível. Ele já passou três anos em tratamento por conta de convulsões e irá retornar ao médico para retomar o tratamento. Neste domingo, ele melhorou e trabalhou normalmente.”

Ainda de acordo com a PM, a versão apresentada pelo policial já está sendo apurada pela Corregedoria e ele será afastado do serviço operacional até que passe por uma avaliação médica completa.

Veja o flagra:

(Com informações de Métropoles)

