Policial é preso suspeito de envolvimento no crime onde corpo foi encontrado no rio puraquê em Novo Progresso

O Sargento da Polícia Militar Wanderlei, foi preso suspeito de envolvimento no caso da Fazendeira que mandou matar o marido. O corpo foi encontrado no rio Puraquê em Novo Progresso.

|Leia Também:MISTÉRIO- Corpo de homem é encontrado no Rio Puraquê em Novo Progresso

As investigações levaram na prisão de outras três pessoas, duas continua pressas o pedreiro foi liberado após prestar depoimento, a mandante do crime a Fazendeira Marlete Florentino, continua presa, a investigação segue sobre sigilo da polícia , o sargento foi preso na noite deste sábado(21), e esta na carceragem da polícia civil. O Delegado DR. Daniel coordena as investigações.

Versão da Fazendeira

Em depoimento na policia, a fazendeira Marlete Florentino, disse que vivia amigavelmente com o marido {Marcelo –corpo encontrado no rio puraquê], que ele era agressivo e perigoso, ameaçava os filhos da acusada e familiares, motivo que há levou mandar matar o marido.

O Caso segue sob sigilo da policia!

Matéria esta sendo atualizada…

