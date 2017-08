Policial fica ferido em troca de tiros após flagrar bandidos tentando arrombar caixas eletronicos no Pará

Policial Alberto de Lima foi atingido em confronto com bandidos e transferido para Belém. Criminosos conseguiram fugir.

Um policial ficou ferido durante uma troca de tiros com um grupo de bandidos que tentavam arrombar três caixas eletrônicos do terminal hidroviário de Barcarena, nordeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (9).

De acordo com a prefeitura do município, os criminosos chegaram ao local pelo rio e renderam o vigilante do terminal. Segundo o comando do Batalhão da Polícia Militar de Barcarena, uma guarnição da PM passou pelo local no momento em que os criminosos tentavam abrir os caixas.

Os policiais estranharam o fato das luzes estarem desligadas e, ao checar a situação, flagraram os bandidos. Houve troca de tiros e o PM Alberto de Lima foi atingido. Segundo a prefeitura, ele foi transferido para Belém. Detalhes do estado de saúde do policial não foram divulgados.

Todos os criminosos conseguiram fugir. A polícia informou que faz buscas na região para tentar localizar o paradeiro dos suspeitos.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

