Policial militar da reserva é acusado de estupro

A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão decretados pela Justiça contra o policial militar da reserva Raimundo Nonato Guimarães Furtado, de apelido “Soldado”, nesta terça-feira (22), em Barcarena, nordeste paraense.

Ele é apontado como estuprador em série e responde a processos criminais acusado da autoria de três casos: contra duas mulheres e um contra uma menor de idade.

Ao ser preso por uma guarnição da Polícia Militar, Raimundo Nonato foi flagrado dentro do carro com duas armas de fogo ilegais – uma pistola de calibre 380 e um revólver 38 -, além de munições e pedaços de corda que, segundo a Polícia Civil, ele usava para amarras as vítimas de estupro.

Também em posso dele estavam estimulantes sexuais e medicações abortivas, como a pílula do dia seguinte.

Um dos mandados de prisão por estupro foi decretado pela Comarca de Barcarena em decorrência de investigação realizada pela equipe da Delegacia da Mulher do município. Segundo a delegada Renata Gurgel, titular da Superintendência da Polícia Civil na região do Baixo-Tocantins, os policiais civis investigaram a atuação do preso em estupros que estavam ocorrendo na cidade.

“Ele costumava abordar (a vítima) usando um carro e colocava um pano na boca dela. Depois, cometia o estupro e a abandonava num local ermo”, detalha a policial civil.

Assim que foi apresentado à Polícia Civil, os três mandados de prisão foram cumpridos contra ele. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, já que nenhuma das armas que foram encontradas com ele estava regular.

Fonte: DOL

(Com informações da Polícia Civil)

