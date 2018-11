Policial militar de Itaituba fica gravemente ferido após acidente com viatura em rodovia

Veículo saiu da pista e caiu em um abismo.(Foto:Reprodução:Portal O Giro)

Três militares estavam no veículo que saiu de Itaituba na manhã desta terça-feira à caminho de Santarém.

Uma viatura, com três policiais militares de Itaituba, se envolveu em um gravíssimo acidente, na manhã desta terça-feira (13), quando saiu da pisca e caiu em um abismo na rodovia Transamazônica (BR 230) próximo à cidade de Rurópolis.

De acordo com informações apuradas pelo Giro, as vítimas foram: Sargento Souza, Cabo Telles e Cabo Fábio. O cabo Fábio era o motorista e foi a vítima mais grave, ele teria sido resgatado inconsciente após o acidente e levado para o hospital municipal de Rurópolis de onde seria encaminhado de avião para Santarém. Os outros dois militarem passam bem.

A viatura saiu de Itaituba ainda na manhã de hoje, estava à caminho de Santarém acompanhando o caminhão que levava as provas do Viatura do SENASP.

Os militarem são do do CPR 10 (Comando de Policiamento Regional) e dirigiam uma viatura do SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

Fonte: Portal Giro



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...