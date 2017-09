Policial militar do Pará é preso suspeito de assassinato

A Polícia Civil do estado do Tocantins prendeu nesta quinta-feira (21) um policial militar lotado na cidade de Marabá, sudeste paraense. A detenção foi em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

A prisão foi motivada a partir das investigações da morte do advogado Danilo Sandes Pereira, de 30 anos, ocorrida em julho do ano passado, no município tocantinense de Araguaína.

Em nota, a assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Pará informou que a Corregedoria Geral da Corporação deu apoio à Polícia Civil do Tocantins no cumprimento de três mandados de prisão, em Marabá.

Ainda segundo a PM paraense, dois militares e um ex-pm foram presos durante a ação. Os suspeitos serão encaminhados para Tocantins.

“A Corregedoria adotará as medidas correicionais e abrirá procedimento administrativo para apurar o caso que poderá culminar na exclusão das fileiras da Corporação”, informou a nota.

