Policial militar é assassinado a tiros dentro de casa em Belém

(Foto:Reprodução G1)- Crime foi na madrugada desta segunda-feira (14). Ivo Afonso já havia atuado na Rotam e estava na reserva desde 2012.

Policial militar é assassinado a tiros no pátio de casa no bairro da Pedreira em Belém

Um subtenente da Polícia Militar foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (14) dentro da própria residência no bairro da Pedreira, em Belém. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi por volta de meia noite na travessa Curuzu entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa. O subtenente Ivo Afonso Souza da Silva estava no pátio de sua casa quando criminosos chegaram em um carro de cor prata e o atingiram com vários tiros.

O militar chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu. Ivo Afonso tinha 55 anos, já havia atuado na Rotam e desde 2012 estava na reserva.

Este é o sétimo caso de morte violenta de policial militar ocorrido entre o fim do ano passado e os primeiros dias de 2019. Segundo a Polícia Civil, dois casos já contam com suspeitos identificados e um está desvendado com o autor do crime preso. Um dos casos teve um dos suspeitos morto em confronto com policiais militares.

Por G1 PA — Belém

