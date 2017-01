Policial militar é assassinado durante perseguição

Um sargento da Polícia Militar Rodoviária, que não teve o nome divulgado, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (02). O crime aconteceu durante uma perseguição com assaltantes na PA-140, no município de Tomé-Açú, nordeste paraense. As primeiras informações apontam que o policial estava em uma viatura e durante a perseguição teve troca de tiros. O carro capotou e os fugitivos voltaram e atiraram na cabeça da vítima. Os outros policiais não ficaram feridos. Os meliantes conseguiram fugir.

