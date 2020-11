Policial Militar é atacado e ferido com golpes de facão no Pará

O PM e os dois acusados receberam atendimento médico. Um dos homens que atacou os PMs levou um tiro na perna esquerda |Foto: Divulgação

Dois homens envolvidos no caso foram baleados, ontem por volta de 10h40 da manhã. As informações foram fornecidas por policiais militares que participaram da ação

Uma ameaça na comunidade da Telha, no município de Primavera na região nordeste do Pará, resultou em um policial militar ferido a golpe de facão e dois homens baleados.

Segundo as informações fornecidas pelo cabo Filho, ele e o soldado Pereira, ambos de serviço no destacamento de Primavera, receberam uma ligação de um homem que estava sendo ameaçado na comunidade da Telha.

Acidente deixa motociclista gravemente ferido na rodovia Mário Covas

Ao chegarem ao local, na residência do autor das ameaças, o comandante da guarnição, ao solicitar que ele o acompanhasse para prestar esclarecimento, o suspeito reagiu à condução, momento em que os policiais foram hostilizados pelos familiares do homem.

Dez pessoas cercaram os PMs, impedindo que saíssem do local com o suspeito. Devido à quantidade de pessoas no local, hostilizando os policiais, eles resolveram se retirar sem que houvesse a condução do homem suspeito das ameaças.

Na saída, o suspeito atacou um dos PMs com um terçado e, no momento em que ia atingir o militar na cabeça, houve reação do comandante da guarnição, que baleou o suspeito na perna esquerda, vindo a imobilizá-lo.

Em seguida, ainda de acordo com os PMs, outro homem apanhou o terçado e desferiu um golpe contra um dos policiais que, para se defender, usou o braço, que foi atingindo causando um profundo trauma.

Homem é executado por motoqueiro em Belém

Foi necessário o uso da força sendo efetuados dois disparos, um atingindo Hernandes Silva de Oliveira. Posteriormente, os policiais militares fizeram a detenção dos dois lesionados durante a ocorrência. Eles foram atendidos no hospital de Primavera.

O quadro clínico do policial atingido é estável. Ele foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, de Ananindeua (HMUE). Hernandes foi atendido na UPA de Primavera e liberado. Já o principal autor das ameaças também foi transferido para o HMUE. Após receber alta, deverá responder pelo crime contra a guarnição.

Por: J.R Avelar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...