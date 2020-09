Policial militar e esposa morrem em grave acidente em Abaetetuba; filhos ficaram feridos

Policial militar e esposa estavam a caminho de Salinópolis(Foto:Reprodução)

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de duas pessoas na manhã deste sábado (05) em Abaetetuba, nordeste paraense, e deixou duas crianças feridas. O policial militar Carlos Vitor Sena, cabo de 36 anos lotado no Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), e a professora Cleidileia Anjos morreram quando a caminhonete onde eles estavam se envolveu em um acidente com outro carro de passeio e um caminhão. Os dois filhos, crianças de três e dez anos, foram socorridos, bem como os ocupantes dos outros veículos.

Segundo informações preliminares, a família saiu de Abaetetuba e estava a caminho de Salinópolis, no litoral nordeste, em uma caminhonete quando ocorreu a colisão em uma estrada chamada ramal Pau da Isca, que fica perto da rodovia PA-252, por volta das 6h30. Ainda não há detalhes das circunstâncias do acidente, mas aparentemente, o carro e caminhão já haviam se chocado antes, e o veículo em que a família do PM estava acabou colidindo com os veículos que ocupavam a pista.

O 15º Grupamento Bombeiro Militar foi acionado, mas quando chegaram ao local, as crianças já haviam sido socorridas. O casal ficou preso nas ferragens e morreu no local, e os bombeiros trabalharam no desencarceramento para retirar os corpos do metal retorcido para que eles pudessem ser removidos pela equipe do Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Abaetetuba.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Abaetetuba, os dois meninos foram socorridos com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde receberam os atendimentos de emergência. O mais velho, de dez anos, estava com ferimentos mais graves, com traumatismo cranioencefálico e demais fraturas pelo corpo, incluindo do fêmur, e foi transferido às pressas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) em Ananindeua. O menino de três anos foi levado para um hospital em Santa Maria do Pará.

Pelo menos mais duas pessoas, que vinham nos outros veículos, também tiveram ferimentos de menor gravidade e foram levados para a UPA de Abaetetuba.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo e de sua esposa e diz que o carro em que eles estavam com os filhos colidiu frontalmente com outro veículo de passeio.

“O cabo Carlos Vítor atuava há 10 anos na corporação e tinha comportamento exemplar. Equipes do Corpo Militar de Saúde e do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciap) acompanham o caso e prestam todo o apoio aos familiares do policial”, diz o comunicado.

Por:Amazônia ORM /05.09.20 9h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...