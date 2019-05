Policial Militar é morto com cinco tiros a caminho do trabalho no Pará

Policial Militar é morto com cinco tiros a caminho do trabalho no bairro do Tenoné

Um policial militar foi morto no início da manhã desta quinta-feira (16) na rua 5 de Setembro, no Parque dos Pinheiros, localizado no Tenoné, em Belém.

Informações iniciais são de que a vítima, identificada como “Sargento Silva”, saía de casa com sua motocicleta a caminho do trabalho quando foi surpreendido por, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo por dois homens em uma moto.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

(DOL)

