Policial militar é preso suspeito de assaltar agência de Correios em MT; veja vídeo

Câmera de segurança mostra momento que bandidos entram na agência — Foto: Reprodução

Os criminosos fizeram o gerente da agência abrir o cofre, levaram R$ 32 mil em dinheiro e fugiram na moto.

Vídeo mostra roubo de agência de Correios em Feliz Natal

Dois homens, entre eles um policial militar, foram presos suspeitos de assaltarem uma agência dos Correios nesta segunda (17), em Feliz Natal, a 518 km de Cuiabá.

Imagens da câmera de segurança da agência mostraram a ação criminosa.

Segundo o boletim de ocorrência, o vigilante da empresa que faz a segurança privada da agência estava de plantão, quando foi surpreendido por dois homens armados. Eles desceram de uma moto e abordaram funcionários e clientes que estavam no local.

As vítimas foram levadas para o banheiro. Em seguida, os suspeitos fizeram o gerente da agência abrir o cofre, levaram R$ 32 mil em dinheiro e fugiram na moto.

O Comando da Polícia Militar confirmou a prisão do soldado, de 30 anos. Foram apreendidas duas armas de fogo, uma delas havia sido roubada do próprio vigilante da agência de Correios.

Também foram apreendidos um simulacro de pistola e celulares de clientes, que foram roubados durante a ação. O dinheiro foi recuperado.

Os dois presos foram conduzidos para a delegacia de Sinop, a 503 km de Cuiabá, e autuados em flagrante.

Segundo a assessoria da PM, a Corregedoria Geral está aguardando o recebimento da documentação necessária para instalar um processo demissório com a finalidade de encaminhar as medidas legais exigidas para exclusão do policial do quadro de efetivo da PM.

Por Kethlyn Moraes e Luiza Pezzotti, G1 MT e TV Centro América

17/02/2020 20h41

