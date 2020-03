Policial militar é preso suspeito de atirar em duas pessoas em bar em Sinop noMT

Por G1 MT e TV Centro América 05/03/2020 11h17 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a assessoria da PM disse que tomou todas as medidas necessárias para a detenção do policial.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu em um estabelecimento comercial no bairro Jardim Florença. As vítimas foram encaminhadas até o Hospital Regional. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

As vítimas foram encaminhadas até o Hospital Regional de Sinop. 3º Comando Regional de Sinop disse que adotou medidas para apurar conduta do PM preso — Foto: Google Street View/Reprodução

