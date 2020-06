Policial militar mata a esposa e tira a própria vida em seguida

Filhos do casal, de 4 e 9 anos, estavam na residência no momento dos disparos, mas não foram feridos (Foto:Reprodução)

Um policial militar assassinou a esposa, Adriana Valéria, de 46 anos, no sábado (6), e, em seguida, se matou. Segundo informações preliminares, o policial, de 42 anos, teria utilizado a arma da corporação para cometer o crime. Os filhos do casal, de 4 e 9 anos, estavam na residência no momento dos disparos, mas não foram feridos.

O policial era o 2º sargento Ricardo dos Santos Beserra, lotado no Departamento de Apoio Logístico e Finanças (DLF) da Polícia Militar do Distrito Federal. Amigos de farda afirmaram que o militar era querido na corporação e tinha bom relacionamento com a tropa.

Os corpos foram encontrados pelo irmão da mulher,que teria ido até a residência, na manha de sábado, para encontrá-la. Quando entrou no imóvel, o homem viu o casal caído no chão e acionou a PM.

Segundo informações, o sargento havia pedido 15 dias de licença há pouco tempo. O militar não tinha problemas psicológicos ou sinais que mostrassem um possível quadro depressivo.

A PMDF informou que a irmã da vítima, por volta das 7h30 do sábado (6), informou à corporação sobre o crime. A mulher tinha 46 anos. A perícia do caso está a cargo da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Com informações do Metrópoles

