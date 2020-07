Policial militar morre em acidente com duas viaturas

(Foto:Reprodução) – Outros militares ficaram feridos e foram socorridos

O sargento da Polícia Militar José Edmilson da Conceição Barros morreu após a viatura onde ele estava sofrer um acidente de trânsito no município de Goianésia do Pará, sudeste paraense, na manhã desta terça-feira (28). O veículo policial foi parar dentro de uma área alagada, em um acidente que também envolveu uma outra viatura.

O sargento Edmilson integrava o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e, segundo informações da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com sede em Jacundá, o acidente, que ainda não foi totalmente esclarecido, foi por volta das 9h30, na rodovia PA-150.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar demonstrou pesar com a morte do sargento. Segundo o comunicado, outros três militares, que ocupavam as duas viaturas que estavam em serviço operacional no momento da colisão, sofreram lesões, mas não correm risco de morte. O Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social (Ciap) presta apoio aos familiares e amigos.

Redação Integrada

