Policial Militar morto em 2016 dá nome à sede do IBAMA de Novo Progresso

(Foto :Arte Jornal folha do Progresso) -O Sargento da Policia Militar do estado do Pará João Luiz foi morto em Junho de 2016, após ser alvejado em emboscada ao participar de operação do IBAMA/ICMBio, na região da Flona Jamanxim no município de Novo Progresso.

Sargento da PM ganha placa em sua homenagem no dia em que faria 2 anos de sua morte.

O sargento da Polícia Militar João Luiz de Maria Pereira , morreu aos 43 anos de idade, estava há 23 anos na policia militar do estado do Pará. Era o zero 1 do grupo tático operacional estava acompanhando operações do IBAMA no combate a grilagem de terra e exploração ilegal de madeira na região dos municípios de Itaituba e Novo Progresso. O sargento João Luiz, foi vitima de uma emboscada onde foi alvejado com dois tiros de arma de fogo, ele chegou ser socorrido mas chegou no hospital sem vida.

Para o prefeito de Novo Progresso, Macarrão, o Policial Militar merece a homenagem, o combatendo já havia prestado serviços na corporação da PM do município de Novo Progresso, sua imagem será lembrada na historia deste município pela eternidade , comentou.

O Sargento da Policia Militar José Antônio dos Reis será eternizado na cidade de Novo Progresso com nome da sede do IBAMA no município.

A polícia Militar do estado do Pará foi representada pelo Comandante Geral da PMPA CORONEL HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA.

A chefe de Operações do IBAMA de Santarém Maria Luiza coordenou o evento com solenidade em memória ao sargento na sede do IBAMA de Novo Progresso.

Segundo Maria Luiza a base foi construída em 2008 com a pavimentação da rodovia BR 163 , a base de Novo Progresso é estratégica com ela operamos em outros municípios, em parceria com governo federal, estadual e municipal, que o nome da base se faz jus ao Sargento da polícia Militar que morreu em combate, concluiu.

O Heliponto e Base Operacional do IBAMA esta localizada na Rua da Apronop, nº 177 no bairro Bela Vista no município de Novo Progresso – PA, 68193-000

