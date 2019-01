Policial Militar que atuou em Novo Progresso é o novo comandante do 15ª BPM de Itaituba

Major Pedro Paulo é o novo comandante do 15ª BPM de Itaituba (Foto:Reprodução Portal o Giro)

O Major Pedro (conhecido em Novo Progresso) onde atuou e comandou [excelente trabalho] na época o Destacamento da Policia Militar em Novo Progresso, assumiu nesta semana o comando do 15ª Batalhão de Policia Militar em Itaituba.

Na última quarta-feira (09), o comandante geral da Policia Militar do Estado do Pará, Coronel José Edílson Melo de Sousa Junior, através do decreto Nº-361|2019- DP|1, nomeou o MAJ. QOPM- Pedro Paulo de Oliveira para o comando do 15ª Batalhão de Policia Militar de Itaituba, com abrangência aos municípios de Jacareacanga; Aveiro; Trairão e a região da Transgarimpeira.

Pedro Paulo de Oliveira, de 42 anos, é paraense natural de Belém. Neste ano de 2019 completa 20 anos na Polícia Militar do Pará. Chegou á Itaituba no ano de 2004, quando tenente já comandou a companhia de Rurópolis e quando capitão comandou a cia de Novo Progresso, também já foi subcomandante do 15º BPM na época do Major Osvaldo quando capitão.

Em entrevista ao repórter Junior Ribeiro, na manhã desta quinta-feira (10), Major Pedro disse que é um militar ficha limpa, que está muito feliz com a nomeação e pretende trabalhar em parceria com a comunidade, disse ainda que conhece as peculiaridades da região. Ele ressaltou a valorização do policial militar, para o que mesmo possa fazer um bom trabalho. O novo comandante se colocou à disposição da sociedade para lutar pela segurança pública em Itaituba, “a segurança pública não é um problema só da Policia Militar, mas sim de todos nós, além de cobrar a comunidade precisar ajudar a PM”, ressaltou o novo comandante.

Major Pedro Paulo estava exercendo a função de chefe da 3ª seção estado maior do Comando de Policiamento Regional X. Ele assume o 15ºBPM no lugar do Tenente Coronel Vilhena, que foi transferido para o 1º BMP da capital do estado.

