Policial Militar Salva pescador vitima de afogamento em Santarém

POLÍCIAL MILITAR SALVA PESCADOR VÍTIMA DE AFOGAMENTO NA PRAIA DO MARACANÃ EM SANTARÉM

Por Sub Ten Cruz

Um homem pescava de tarrafa no Rio Tapajós, próximo à praia, quando ao jogar a tarrafa se enrolou e caiu na água.

Um policial militar que praticava natação no local, vendo a situação, nadou até ele, mergulhou e conseguiu retirar a tarrafa que estava amarrada no pulso do pescador. Ele já estava há alguns segundos submerso, mas por muita sorte e graças a presença do militar, Sgt. Gildson, foi salvo e retirado da água antes que viesse a desfalecer.

O fato ocorreu no final tarde desta terça-feira 09/10/2019. O SAMU foi acionado e conduziu o homem até o PSM para receber os atendimentos necessários.

Fonte: Grupo de whatsap da Asmeop!

