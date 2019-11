Policial que prendeu filho do traficante El Chapo é assassinado com 155 tiros

O policial morto estava envolvido na prisão de Ovidio Guzman (foto), filho de El Chapo (Foto:Reprodução)

Considerado policial de elite, ele foi um dos responsáveis pela prisão de Ovidio Guzman no mês passado

Um policial envolvido na prisão de Ovidio Guzman, filho do traficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, foi executado com 155 tiros nesta quinta-feira (7). O crime ocorreu no estacionamento de um shopping em Culiacán, no México. O policial tinha 32 anos.

Imagens das câmeras de segurança do shopping mostram o momento em que um carro vermelho segue um carro branco até o estacionamento antes de pelo menos dois pistoleiros dispararem 155 vezes no policial.

Não está claro se o policial estava de serviço no momento do ataque, embora ele supostamente estivesse armado. As autoridades locais estão investigando o caso.

Entenda o caso

O filho de El Chapo foi detido no dia 17 de outubro em operação que tinha como intuito a extradição dele para os Estados Unidos.

Em contrapartida, homens fortemente armados cercaram as forças de segurança e aterrorizaram a população da cidade até que o governo concordasse em soltar Guzman.

Eles puseram fogo em carros e ônibus e atiraram em policiais. Ao mesmo tempo, 56 presos se rebelaram e fugiram de uma cadeia da cidade. Oito pessoas morreram durante as ações.

O presidente Andrés Manuel López Obrador concordou com a soltura do criminoso, acusado de traficar drogas para os EUA, segundo ele, para proteger a vida das pessoas.

*Com informações da revista Marie Claire

