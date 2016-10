Policial reage a assalto e mata dois suspeitos

A rápida reação de um policial militar, segundos antes de ser tomado de assalto, no município de Marabá, na região Sul do Estado, acabou com o saldo de 2 assaltantes alvejados e mortos, na noite desta sexta-feira (15). O ato criminoso contra o policial aconteceu em um posto de gasolina na esquina da Avenida 2000 com a Avenida Paraná, no bairro Novo Horizonte, bem ao lado do posto do Ibama.

O policial, que se apresentou na Delegacia de Polícia Civil do município, comunicou à autoridade de plantão que conduziu uma motocicleta com o dono do veículo na garupa, até o posto de combustível, por volta das 21h30, com intuito de abastecê-la.

Disse que, ao encostar na bomba, se iniciou o abastecimento, que foi realizado por um dos frentistas, quando repentinamente se surpreendeu com a chegada rápida de 2 homens em uma motocicleta, instante em que o garupa sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo “assalto, assalto” e saltou da motocicleta caminhando na direção do policial.

Vendo o perigo rondando o policial militar não pensou duas vezes, sacando de sua arma de fogo particular, que portava na cintura, e desferiu disparos em direção dos assaltantes, acertando um deles, que se moveu atirando em direção ao policial que buscava abrigo.

O segundo assaltante também portando uma arma de fogo em punho correu por trás da bomba de combustível, sendo também atingido por um projétil disparado pelo policial neutralizando assim a ação criminosa. Diante da situação o policial efetuou outros disparos e os assaltantes mesmo feridos ainda tentaram alvejá-lo.

Neutralizados um dos assaltantes morreu próximo do local do confronto caindo por cima da motocicleta usada no assalto, enquanto o segundo ladrão correu, mesmo baleado, e tombou alguns metros depois.

“Imediatamente liguei para serviço 190, mas não consegui por falha na rede então acionei o oficial comandante da 1ª Cia do 4º Batalhão PM de Marabá para providências e vim aqui me apresentar” informou o policial que não teve no nome revelado, bem como os dois assaltantes mortos permanecem sem identificação no IML de Marabá.

(J.R. Avelar/Diário do Pará)

