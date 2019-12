Polícial toca em parte íntima de mulher em abordagem

Assista:



As pessoas ao redor ficaram revoltadas quando o policial toca nas partes íntimas da mulher. Um homem chega a fechar a mala do carro e ela consegue se desvencilhar da abordagem, mas volta até o policial para pegar o celular dela, que estava no bolso dele.

Em áudios divulgados nas redes sociais, a mulher afirma que os policiais chegaram até o local para abaixar o som da festa que estava ocorrendo. Um dos clientes teria ironizado a ação e os PMs começaram a discutir com ele, causando uma confusão generalizada.

Após a divulgação nas mídias, os dois policiais foram transferidos para cumprir funções administrativas dentro da corporação. Um procedimento foi aberto pela própria polícia para investigar o que ocorreu durante a abordagem.

