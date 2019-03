Policiamento escolar recebe capacitação para atender ocorrências que envolvam crianças e adolescentes

Treinamento de policiais militares para atendimento a ocorrências no ambiente escolar — Foto: Marcello Silva/Arquivo pessoal

Cerca de 100 policiais militares participam do treinamento em Santarém. Cerca de 40% das ocorrência têm relação com drogas.

Durante esta semana cerca de 100 policiais militares participam em Santarém, oeste do Pará, de uma formação para melhor atuação em casos que envolvam crianças e adolescentes no ambiente escolar. O treinamento faz parte das ações do policiamento comunitário escolar.

O objetivo do comando de policiamento escolar é a padronização de atendimento voltado à filosofia da polícia comunitária. Segundo a coordenação do policiamento escolar, o trabalho em conjunto da comunidade é essencial para bons resultados. O treinamento também é um reforço para o trabalho da rede de proteção da criança e do adolescente.

O tenente Alexandre Reis ressaltou a diferenciação da legislação para esse público. “O policial precisa estar qualificado para atuar quando for necessária a apreensão do menor”, frisou.

De acordo com o policiamento escolar, de 30 % a 40% das denúncias e atendimentos feitos nas escolas estão relacionados às drogas, como situação de tráfico e dependência química.

Para o militar cabo Wendel Almeida, é importante participar dessas capacitações como forma de instrução. “Vem trazer mais conhecimentos para nós policiais, para termos um norte e saber conduzir essas ocorrências que acontecem dentro das escolas, sendo que lidar com menores nem sempre é fácil, por serem pessoas que estão com sua personalidade em formação”, destacou.

Por: G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...