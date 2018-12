Policiamento na capital e no interior terá reforços durante festa de fim de ano- “vai agir em todo estado”

Polícia Militar se empenha para garantir segurança nas festas de fim de ano (Akira Onuma/O Liberal)

Operação Boas Festas, iniciada esta semana, mobiliza 6,6 mil homens até 1° de janeiro

A Polícia Militar do Pará vai trabalhar com 6.600 militares em reforço ao policiamento ordinário na capital e interior de 8 de dezembro até 1° de janeiro de 2019. O reforço faz parte da “Operação Boas Festas”, lançada, nesta manhã de sábado (08), em todo o Estado do Pará, com o objetivo de conter os delitos oportunos em função do aquecimento do comércio e por conta das festas de fim de ano.

A Operação, que é um trabalho integrado entre a Polícia Militar do Pará e os demais órgãos do Sistema de Segurança, reforçará o policiamento nas áreas comerciais, bancárias, nos grandes corredores de tráfego e nos pontos turísticos dos municípios paraenses. Em Belém, o lançamento foi realizado na Praça da Bandeira com um grande aparato formado por efetivos.

No total de reforço dos órgãos envolvidos, a população contará, em Belém, com 532 agentes públicos de seguranca. Serão 4.435 militares em ação, sendo 442 como reforço.

Somente na área comercial da capital, que envolve, sobretudo, os bairros da Campina e do Comércio, cobertas pelo trabalho de militares do 2° BPM, serão 240 PMs a mais, somados aos 500 já atuantes na área daquele batalhão.

Em Ananindeua e Marituba, a população contará com 1.250 militares no trabalho de policiamento, sendo 400 em reforço diário nas duas cidades.

OSTENSIVIDADE

De acordo com o comandante geral da PMPA, o coronel Hilton Benigno, a ostensividade é necessária. “A ostensividade é a fórmula para inibir a ação do criminoso. Nesta época, furtos e roubos são recorrentes pela movimentação excessiva de pessoas, especialmente nos centros comerciais” comentou.

A integração deste ano é uma replicação do trabalho que foi realizado no ano passado para intensificação do policiamento ostensivo nas principais áreas comerciais, conforme explicou o secretário adjunto de Gestão Operacional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup), coronel André Cunha.

“É para esses locais onde a população se dirige para realização das compras natalinas. Esse mesmo modelo que estamos fazendo em Belém está acontecendo em várias outras cidades do Estado com essa mesma característica de união de esforços entre as forças estaduais e municipais para a intensificação da presença de policiamento”, detalhou o coronel.

Também serão feitas ações de fiscalização de polícia administrativa, por parte da Polícia Civil, principalmente com a fiscalização de estabelecimentos de diversão noturna. “Será com relação a som e documentação de funcionamento nesses estabelecimentos. E o Corpo de Bombeiros Militar já começou, desde o início do mês, a intensificação de fiscalização com relação a esses estabelecimentos comerciais na parte de recursos de combate a incêndio”, acrescentou o André Cunha.

Fonte:João Thiago Dias / Redação Integrada O Liberal

