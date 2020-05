Polícias civil e militar apreendem mais de duas toneladas de cocaína em Barcarena

Ação conjunta foi divulgada nesta tarde pelo governador Helder Barbalho em sua conta no twitter – (Foto:Reprodução)

A Polícia Militar apreendeu mais de duas toneladas de cocaína, em Barcarena. A droga estava dentro de uma casa, no ramal chamado de “Massarapó”, zona rural do município. O flagrante foi dado por policiais militares do 14º Batalhão, após denúncias de que homens armados circulavam pelo local, o que chamou a atenção da comunidade.

A notícia foi divulgada pelo governador Helder Barbalho no meio da tarde desta terça-feira, em sua conta no twitter.

Pessoal, agora a tarde foi apreendido cerca de 2 toneladas de cocaína, em Barcarena. Quero parabenizar as equipes das Polícias Civil e Militar pelo trabalho no combate à criminalidade no Pará. @PM_PA @pcdopara pic.twitter.com/Zdk9K4HRKp — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 12, 2020

Segundo a corporação militar, na chegada das viaturas policiais, dois homens iniciaram uma troca de tiros com os agentes de segurança, e conseguiram escapar do cerco por uma área de mata. Nenhum policial ficou ferido.

A PM fez buscas na mata, mas até agora os criminosos não foram pegos. Na casa denunciada, a polícia encontrou duas paredes falsas, escondendo mais dois mil quilos de cocaína pura.

De acordo com o 14º BPM, foram encontrados ainda o maquinário típico para a prensa e o preparo da droga para venda, também, sacos plásticos, fitas e outros objetos usados nesse tipo de comércio ilegal.

A PM ainda informou que achou na residência grande quantidade de pó de café e de perfume para cães, provavelmente, usados para despistar o cheiro da droga e dificultar o trabalho do cão policial farejador.

A comandante do 14º BPM, major Simone Chagas, acredita que o imóvel era usado como um ponto de distribuição de entorpecentes. Ela observou que o local com pouca vigilância facilitava o desenvolvimento da atividade criminosa, e de expressiva quantidade de droga.

A militar também comentou que tudo indica que a casa só passou a abrigar o crime de tráfico recente, mas por sua localização poderia funcionar como um ponto estratégico do comércio de drogas para várias outras localidades, inclusive para a cidade de Barcarena.

As duas toneladas de cocaína foram levadas à Delegacia de Polícia Civil de Barcarena e de lá seguirá para perícia em Belém. O transporte é de responsabilidade da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE) com escolta do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão Rotam.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...