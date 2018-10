Policias Civil e Militar cumprem 9 mandados na Operação Hígia em Ruropólis

Os delegados Nelson Silva, Thiago Mendes, Jamil Casseb e Ariosnaldo Vital comandaram a Operação Policial. (Foto:Divulgação )

A Polícia Civil e Militar cumpriram na manhã de quinta-feira (11) 09 mandados de busca e apreensão em diversos bairros da cidade de Rurópolis. A ação policial denominada de Operação Hígia busca desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes como tráfico de drogas e crimes conexos, como roubos, furtos e receptação.

Conforme a Polícia Civil, foram expedidas as ordens judiciais para Zona Urbana e Rural da cidade e contou com a participação de policiais civis da 19 Seccional de Santarém, Superintendência do Baixo e Médio Amazonas, Superintendência do Tapajós, Placas, Rurópolis e Trairão, bem como, de Policiais Militares da 17ª CIPM.

Durante o cumprimento de um dos Mandados de Busca expedido pelo Juizo de Direito da Comarca de Rurópolis a quantia de R$ – 3.231,00 (três mil duzentos e trinta e um reais), assim divididos, onde o suspeito alegou que tal dinheiro seria para realização de obras domésticas, mas não explicaram a origem do mesmo, que foi apreendido pela Autoridade executora do ato e apresentado na Delegacia para fim de averiguação de origem.

Segundo o delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho, embora não tenha sido apreendido material entorpecentes, a Operação Policial também cumpriu seu finalidade preventiva no combate a esta modalidade de crime e conexos, quanto a identificação e mapeamento dos locais suspeitos, atuação integradas entre as policiais. Inclusive ressaltou a Autoridade Policial que o combate ao consumo e tráfico de drogas no município será intensificado.

Fonte:O impcato

