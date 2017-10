Polícias Civil e Militar impedem assalto à agência dos Correios em Rurópolis

Três envolvidos no crime conseguiram fugir do local. Com o que foi preso, foi apreendida uma pistola calibre 5.7

A Polícia Civil autuou em flagrante, nesta sexta-feira, 20, João Lucas da Silva Gonçalves, acusado de integrar uma associação criminosa responsável pela tentativa de assalto à agência dos Correios do município de Rurópolis, sudoeste paraense. O crime ocorreu pela manhã, quando quatro homens, dois deles armados, renderam funcionários e os mantiveram em cárcere privado no local. Uma guarnição da Polícia Militar chegou à agência no momento do assalto. Três envolvidos no crime conseguiram fugir do local, levando telefones celulares de funcionários. Com o preso, foi apreendida uma pistola calibre 5.7 usada no assalto.

Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, titular da Unidade Integrada Propaz do município, a tentativa de assalto à agência ocorreu por volta das 9 horas. Uma denúncia levou policiais militares, comandados pelo major Márcio Abud, até o local, onde abordaram e prenderam em flagrante João Lucas, residente do bairro Águas Brancas, em Ananindeua, na Grande Belém. Ao ser revistado, o preso portava em sua cintura a arma de fogo usada no crime.

Em interrogatório, João Lucas confessou o crime. Os outros três envolvidos no crime foram identificados pelos apelidos de “Magrelo”, “Doutor” e “Cabeção”. Segundo o preso, um dos comparsas portava uma pistola de calibre 9mm. O grupo usou motocicletas para chegar à agência. Ainda, em depoimento, o preso informou que o grupo de assaltantes alugou uma casa, na cidade de Itaituba, sudoeste paraense, no residencial Minha Casa Minha Vida, para servir de base para o grupo criminoso.

Eles foram a Rurópolis apenas para tentar realizar o assalto. “O grupo não conseguiu roubar o dinheiro do cofre, porém levaram os aparelhos celulares dos funcionários”, explica o delegado. Os procedimentos legais foram realizados na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Rurópolis. As investigações prosseguirão até a identificação e captura dos demais integrantes do grupo. João Lucas está recolhido à disposição da Justiça.

Por: Portal ORM com informações da Polícia Civil

