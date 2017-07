Polícias Civil e Militar incineram cerca de 50kg de drogas em Santarém

Para realizar o transporte desse material, foi organizado um forte esquema policial, com homens da Polícia Civil, Polícia Militar, além de peritos e funcionários do CPC que acompanharam a incineração da droga.

As polícias Civil e Militar incineraram na tarde desta sexta-feira (28) em Santarém, oeste do Pará, cerca de 50kg de maconha e cocaína. O material estava apreendido no Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.

