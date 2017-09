Polícias Civil e Militar prendem acusado de estuprar crianças em Rurópolis

Homem abusava das sobrinhas de 8 e 10 anos de idade quando iam passar o final de semana nas casas dos parentes

As Polícias Civil e Militar transferiram, nesta sexta-feira, 22, para o Sistema Penitenciário, o preso Sebastião Pedroso Camargo, de 35 anos, que foi preso, ontem, acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável, no município de Rurópolis, oeste do Pará. Sebastião Camargo é apontado como autor do abuso sexual de duas sobrinhas, de 8 e 10 anos de idade. A prisão foi realizada por policiais civis da Unidade Integrada de Rurópolis e militares do 17° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A prisão foi em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Segundo o delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho, titular da Polícia Civil em Rurópolis, o acusado trabalhava como operador de máquinas e serviços gerais em fazendas da região e era tio e padrinho das vítimas. “Sebastião Camargo há aproximadamente dois anos vinha abusando sexualmente das vítimas”, ressalta. As crianças costumavam passar o final de semana nas casas dos parentes da região e era durante esse período que ele aproveitava para cometer os crimes.

As investigações começaram no ultimo domingo, dia 17. Os policiais civis e militares trabalharam juntos na tentativa de localizar Sebastião Camargo. “Assim que tomamos conhecimento do crime, realizamos campanas na vicinal do São João, onde ficamos monitorando a chegada do agressor”, explica o delegado. Após ser localizado, Sebastião Camargo foi preso e encaminhado inicialmente à Unidade Integrada de Polícia do município para prestar depoimento. Ele foi encaminhado para o Centro de Recuperação de Itaituba e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217, do Código Penal.

