Polícias Civil e Militar prendem jovem suspeito de homicídio em Alenquer

Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10). Polícias Civil e Militar encontraram o suspeito do homicídio por volta das 13h.

Suspeito do homicídio foi preso enquanto atravessa o rio da comunidade Pacoval, em Alenquer (Foto: Divulgação/Polícia Civil )

Um jovem foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (10), na comunidade Pacoval, em Alenquer, oeste do Pará. O suspeito do crime foi preso por volta das 13h, pelas Polícias Civil e Militar, enquanto tentava fugir pelo rio.

De acordo com o investigador da PC, Rodrigo Fonseca, conhecido como “Carioca”, João Paulo foi preso em flagrante, suspeito de homicídio qualificado e está sendo transferido para a penitenciária de Santarém.

Segundo informações repassadas à PC, a vítima estava com o suspeito em uma festa na madrugada desta segunda (10), mas a polícia ainda está investigando o motivo do crime. “Ele nos disse que foi ameaçado, mas estava com a vítima na noite de ontem e com sinais de embriaguez”, informou Carioca.

A vítima Elanilson Jesus da Silva, conhecida como “Lalá”, 24 anos, já teve passagem pela polícia por roubo, furto e receptação. Carioca informou que a vítima levou 16 facadas. Ainda segundo ele, havia uma testemunha no local do crime.

Segundo a Polícia Militar, o morador reagiu e lutou com um dos assaltantes, que disparou um tiro na cabeça da vítima.

Ela invadiu o quarto de hotel onde as vítimas estavam hospedadas. Casal teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital.

Por G1 Santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...