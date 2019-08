Polícias Civil e Militar prendem suspeito de assaltar jovem após saída de pré-vestibular, em Oriximiná

Rodrigo Souza estava na casa de um tia quando recebeu voz de prisão — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Rodrigo Souza Silva é investigado por suspeita de praticar outros roubos na cidade. Ele estava com o celular da vítima.

Equipes das polícias Civil e Militar prenderam na tarde desta quarta-feira (7), o jovem suspeito de assaltar a estudante Sabrina Sousa, na noite de terça, quando ela retornava do cursinho pré-vestibular. O crime aconteceu na travessa da Granja, bairro São Lázaro, em Oriximiná, oeste do Pará.

Segundo boletim de ocorrência registrado na delegacia de Polícia Civil de Oriximiná, Rodrigo Souza Silva, conhecido como “Rodriguinho”, usou de violência ao colocar uma faca no pescoço da vítima para roubar o celular dela. Ele também teria apertado o pescoço de Sabrina com muita força, deixando marcas.

Após saber do paradeiro do suspeito, as polícias Civil e Militar cercaram o imóvel e conseguiram dar voz de prisão a Rodrigo, que é suspeito de praticar outros roubos na cidade.

Marcas de estrangulamento e faca no pescoço da vítima de assalto em Oriximiná — Foto: Márcio Garcia/Divulgação

A polícia chegou até o suspeito por meio de investigações e uma denúncia anônima que confirmou a linha investigativa. Ele foi preso na casa de uma tia, no bairro do Penta. No momento da prisão, Rodrigo estava de posse do celular que havia roubado de Sabrina.

Rodrigo foi levado para Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná, para ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Por G1 Santarém — PA

