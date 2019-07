Polícias Civil e Militar vão intensificar combate à poluição sonora e direção perigosa em Rurópolis

Representantes das polícias Civil e Militar e vereadores da Câmara Municipal de Rurópolis — Foto: Câmara de Rurópolis/Divulgação

Demandas para as polícias Civil e Militar foram tratadas durante reunião na Câmara de Vereadores.

A Câmara Municipal de Rurópolis, no sudoeste do Pará, reuniu com os comandos das polícias Civil e Militar, para apresentar demandas relacionadas à área da segurança pública. Durante a reunião na manhã de quinta-feira (4), foi definido quer serão intensificadas as ações de combate à poluição sonora e direção perigosa em veículo automotor.

Para reduzir os índices de criminalidade, a polícia assumiu o compromisso de realizar diligências contínuas nas zonas urbana e rural, dando uma atenção especial à comunidade de Divinópolis, intensificando as abordagens, revistas pessoais, e mantendo contato direto com a população. Além disso, policiais civis e militares deverão desenvolver um trabalho conjunto o Conselho Tutelar para coibir a presença de adolescentes desacompanhados em festas.

O horário de funcionamento de bares e casas de festas e a regularidade sonora das aparelhagens serão fiscalizadas a fim de coibir a perturbação ao sossego alheio durante a madrugada, principalmente próximo de hospitais e residências.

A reunião contou com a participação do presidente da Câmara, Anderson Guimarães, secretário de Administração Mansuete Siqueira, capitão PM Manoel Vieira – comandante da 17ª CIPM, delegado titular do município, Ariosnaldo Vital Filho, vereadores Ismael, Robson Alves, Guto e Marciel, além de funcionários públicos.

Durante o encontro, as polícias Civil e Militar foram parabenizadas pelas operações de combate ao tráfico de drogas no município, e pela atuação rápida quanto à prisão dos autores do crime de latrocínio ocorrido no dia 26 de junho, na comunidade de Divinópolis. Os suspeitos já se encontram no presídio à disposição da Justiça.

