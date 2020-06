Polícias Federal e Civil fazem operação contra tráfico de drogas em Ananindeua

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários pontos de Ananindeua (Foto:Polícia Federal)

Trabalho conjunto deu cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão

As polícias Federal e Civil do Pará deflagraram a operação “Fatum Est Ananim”, na manhã desta quarta-feira (24). Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, no município de Ananindeua, com o objetivo de investigar possíveis pontos de tráfico de drogas. Por meio de troca de informações entre as forças policiais, levantamentos de campo e outras diligências, foram mapeadas áreas que, possivelmente, são de venda de entorpecentes.

A representação pelas medidas cautelares foi feita em conjunto pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. Ambas deferidas pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua. A ação faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação contou com a participação de mais de 200 policiais, em 67 viaturas. Os crimes em apuração são de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Operação “Fatum Est Ananim” é alusiva à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas (Polícia Federal)

A força Tarefa do Projeto “Em Frente, Brasil” conta com a participação da Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito. Essa ação é alusiva à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que ocorre no período de 22 a 26 de junho.

Por enquanto, as polícias ainda não divulgaram a quantidade de entorpecentes apreendidos, outros itens confiscados e nem o total de presos. As buscas estão concentradas, principalmente, nos bairros do 40 Horas e Paar.

Outras frentes da operação

O nome da operação quer dizer “Existe um caminho Ananin”. Serão 24 horas de choque operacional nas ruas do município. Foram instaladas 15 barreiras para a verificação de documentos de uso pessoal, veicular e teste de alcoolemia, dentro do município e na rodovia BR-316. A Guarda Municipal de Ananindeua soma ao trabalho realizando incursões nas vias dos bairros localizados no município. O Corpo de Bombeiros Militar está dando apoio à operação.

Os mandados de busca e apreensão estão focados nos bairros do Paar e 40 Horas, mas o choque operacional envolve vários pontos do município (Foto:Polícia Federal)

O choque operacional conta com ações da Polícia Militar, da Força Nacional Ostensiva e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran), além do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), que atua tanto nas vias dentro do município, quanto na BR-316. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destina a atuação em operação volante, do km 0 ao 9 da rodovia.

Por:Victor Furtado, com informações da PF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...