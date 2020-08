Policias Militar e Civil apreendem equipamentos e madeira de exploração ilegal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma coletiva de imprensa será realizada na manhã desta quinta-feira (20) com os policiais que participaram da operação. Na oportunidade, Deca e 1ª CipAmb darão detalhes do que encontraram na região do Chapadão.

Mais uma etapa da operação Amazônia Viva de combate ao desmatamento foi realizada na manhã desta quarta-feira (19) na região conhecida como Ramal do Chapadão, em Santarém, oeste do Pará, onde foi constatada a extração ilegal de madeira.

