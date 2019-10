Político é amarrado e arrastado por não cumprir promessa eleitoral

Alertamos que as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis(Foto:Reprodução/©)

O prefeito da cidade de Las Margaritas, no sul do México, foi sequestrado do seu escritório por um grupo de pessoas, amarrado e arrastado por um carro pelas ruas da cidade. De acordo com a BBC, o grupo que sequestrou o político está insatisfeito porque Jorge Luiz Hernández não cumpriu uma das suas promessas eleitorais de fazer obras em uma estrada local.

Foi necessária a intervenção de dezenas de polícias para parar o veículo e resgatar o prefeito. Os confrontos entre os agentes da autoridade e os sequestradores fez vários feridos.

Apesar de ter sido arrastado pelas ruas, Jorge Luiz Hernández apenas sofreu ferimentos leves. O político vai apresentar queixa por sequestro e tentativa de homicídio.

O governo enviou mais agentes da polícia face ao ambiente de grande tensão em Las Margaritas.

UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92 — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 8, 2019

Este foi o segundo ataque que Jorge Luiz Hernández foi alvo por não cumprir uma das suas promessas eleitorais.

No México, os políticos locais são frequentemente os alvos de narcotraficantes quando tentam enfrentá-los ou recusam cooperar com seus crimes.

Por:Notícias ao Minuto Brasil

