Poluição de rio faz cachorros ficarem com pelo azul na Índia

O ativista Arati Chauhan, da ONG Navi Mumbai Animal Protection Cell, está preocupado com os demais animais que podem ser afetados pela poluição do rio. ” Nós encontramos apenas cachorros azuis até agora. Não sabemos se aves, répteis e outras criaturas estão sendo afetadas ou se morreram devido à tinta das fábricas”, disse.

A suspeita é que os animais tenham entrado no rio em busca de comida e saíram de lá azuis. Em uma das medições realizadas no Kasadi, foi constado que rio estava 16 vezes acima do limite de poluição considerado seguro para a vida.

Segundo o jornal indiano “Hindustan Times”, os cães foram vistos em uma vila industrial perto do rio, onde há cerca de mil indústrias de engenharia, alimentos e medicamentos, que constantemente despejam poluentes nas águas do Kasadi.

Devido à poluição do rio Kasadi, os cachorros da cidade de Nova Bombaim, na Índia, apareceram de um dia para o outro com seus pelos completamente azulados.

