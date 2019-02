Ponte cede e rodovia tem trecho interditado em Miritituba

A rodovia Transamazonica , no trecho que Liga o distrito de Campo Verde no km 30 até o porto de Miritituba esta interditada no quilometro 25, por causa de uma ponte que cedeu. Segundo informação o caminhão carregado com soja ao passar pela ponte ela quebrou , o caminhão tombou , o motorista conseguiu sair ileso, a carga ficou esparramada pela rodovia. por pouco não caiu dentro do rio. O Acidente aconteceu na manhã deste sábado (09).