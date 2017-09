Ponte de madeira no município de Medicilândia é incendiada, segundo Dnit

O órgão disse que foi um incêndio criminoso e que danificou completamente a estrutura da ponte. A ação teria sido em protesto contra as condições ruins dela.

A ponte que fica no quilômetro 108 da Transamazônica, no município de Medicilândia, no sudeste do Pará, foi incendiada, na madrugada desta segunda-feira (4), segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O órgão disse que foi um incêndio criminoso e que danificou completamente a estrutura da ponte. A ação teria sido em protesto contra as condições ruins da ponte, que era de madeira e estaria precisando de manutenção.

Os moradores da área apagaram as chamas. O tráfego no local ficou ainda mais arriscado, e apenas carros pequenos passam por um improviso feito na ponte.

O Dnit disse, ainda, que não recebeu nenhuma denúncia de problemas na ponte e que ela estaria em boas condições. Uma equipe do órgão está sendo enviada ao local para avaliar a situação.

Fonte: G1 PA.

