Ponte desaba e derruba caminhão na rodovia Transamazônica

(Foto: Via/WhatsApp) – Parte de uma ponte desabou na Rodovia Transamazônica após um caminhão tentar atravessá-la, na manhã de quarta-feira (24). A ponte fica no Km 94, próximo a Uruará, sentido Medicilância, região sudoeste do Pará.

Segundo informou a PM de Medicilândia, o caminhão transportava uma carga de madeira serrada com destino ao estado de São Paulo. Apesar da gravidade do acidente o motorista, Alex Silva Gomes, não se feriu.

A Polícia Rodoviário Federal e uma equipe do DNIT já estão a caminho do local. Ainda não há previsão de liberação do trânsito.

De acordo com relatos de moradores a ponte vinha apresentando problemas e não suportou o peso do caminhão. Motorista já havia reclamado em 2018 que a ponte havia cedido alguns centímetros e apresentava perigo iminente.

A reportagem do DOL entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e aguarda mais informações sobre o que será feito.

(Com informações de Felype Adms)

