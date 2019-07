Ponte do Jamanxim volta ser interditada para recuperação da estrutura

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Leia tam´bem: Ponte Sob rio jamanxim esta interditada após estrutura ser danificada por caminhão na segunda No inicio do mes de Julho deste ano, a ponte foi interditada parcialmente para reparos, uma empresa foi contratada pela Prefeitura de Novo Progresso, durante os serviços foi constatado que a estrutura naquele local estava comprometida, para este reparo foi necessário outra empresa para realizar o reparo na estrutura da ponte.

A ponte do Rio Jamanxim em Novo Progresso estará com trafego interditado nesta quarta-feira(31) para obras de recuperação estrutural ao meio da ponte.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

