Ponte do Rio Jamanxim é interditada para reparos em Novo Progresso

(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)- A ponte do Rio Jamanxim na vicinal Jamanxim, em Novo Progresso, foi interditada na manhã desta sexta-feira (21). A brecada na passagem de veículos e pedestres é para garantir a segurança, enquanto a secretaria de obras faz serviços de reparos.

A interdição levará alguns dias, mas todo final do dia será liberada para usuários, até que os serviços de reforço e recuperação sejam realizados.

Com a brecada no trânsito da ponte, a alternativa é aguardar , não existe outro aceso naquele local. O Secretario de obras Zé Lopes acompanha os trabalhos e pede compreensão dos usuários.

Em Outubro do ano passado ela já ameaça os usuários -Leia:Desgaste de pontes de madeira tem preocupado usuários e moradores doutro lado do rio jamanxim

A decisão foi tomada em conjunto pelas secretarias de Obras, com a Prefeitura, com base no laudo apresentado por engenheiros que realizaram vistorias técnicas. A ponte foi construída nos anos 90, já passou por diversas reformas, no entanto com a cheia do jamanxim ameaçou cair, a estrutura da ponte esta comprometida, o Prefeito Macarrão informou ao Jornal Folha do Progresso que busca recursos junto ao governo federal para construir uma nova ponte, do outro lado temos as áreas de preservação do governo, é necessário que ele invista também em infra estrutura, comentou o prefeito.

