Ponte é construída sem autorização sobre o rio Jamanxim, no Pará

De acordo com denúncias, a construção deve servir para escoar madeira extraída de forma ilegal da área de proteção ambiental. A imagem foi mostrada em reportagem exigida pelo Fantástico, no domingo (25).

Uma ponte sem autorização está sendo construída dentro da Floresta Nacional do Jamanxim, sobre o rio de mesmo nome, no sudoeste do Pará. De acordo com denúncias, pronta a construção deve servir para escoar madeira extraída de forma ilegal da área de proteção ambiental. O Governo do Estado disse que não autorizou essa obra e que vai mandar uma equipe para fazer uma vistoria no local.

A imagem foi mostrada em reportagem exigida pelo Fantástico, no domingo (25), durante sobrevoo na área para flagrar pontos de desmatamento na Amazônia. O rio Jamanxim passa pela Floresta Nacional do Jamanxim, a mais desmatada do Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Monitoramento

No Pará, operação busca conter os 10 mil pontos de incêndio espalhados por áreas de florestas, após a autorização do Governo Federal de empregar o uso das Forças Armadas nas ações dos órgãos estaduais.

Aproximadamente 90% dos pontos de incêndio e desmatamento se concentram em três municípios paraenses: Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu, no eixo da rodovia BR-163 e da Transamazônica.

O Pará é segundo estado que teve maior aumento no número de queimadas desde o início do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Inpe, são mais de 9 mil focos. Entre as nove cidades da Amazônia que registram mais casos, quatro são do Pará: São Félix do Xingu, Altamira, Novo Progresso e Itaituba.

