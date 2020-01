Ponte é destruída e estrada é fechada para impedir agentes do Ibama, PM e Bombeiros de retornar de operação no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vídeo mostra ponte incendiada e negociação para liberação de agentes do Ibama no PA De acordo com a concessionária Equatorial Energia, cerca de 400 residências ficaram sem energia devido à derrubada de árvores que atingiram a rede elétrica.

Os agentes estavam retornando a Altamira, no início da tarde desta quinta (16), quando foram surpreendidos pela presença de pessoas que queimaram uma ponte e bloquearam vias que dão acesso ao distrito, para impedir a retirada do combustível apreendido nos locais alvos da operação.

Os agentes estavam em uma operação para fechar dois postos de combustíveis clandestinos. Não houve prisão. Após negociação, as autoridades já conseguiram sair do local. Cerca de cinco mil litros de combustível foram apreendidos.

A operação apreendeu combustíveis em dois postos que funcionavam de forma clandestina na zona rural de Senador José Porfírio. A energia elétrica também foi cortada na região, com a derrubada de um poste. Agentes são impedidos de retornar de operação contra postos de combustíveis clandestinos no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

