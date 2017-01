Ponte e Lacerta (MT)- Policiais fazem “ataque” em área de garimpo ilegal no Estado

Homens da Gerência de Operações Especiais (GOE), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) – ambos da Polícia Civil; Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e Força Tática – ambos da Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estão realizando uma incursão na área do garimpo ilegal no município de Pontes e Lacerda (região Oeste), esta manhã. O objetivo é evitar a praticas de crimes e desocupar o local.

O secretário adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel Marcos Vieira da Cunha, disse que uma ação integrada já era elaborada para ser deflagrada no município. “O nosso trabalho aqui é para coibir a extração ilegal de minérios, porte de arma e crimes ambientais”.

A área, conhecida como Serra da Borda, foi ocupada no dia 30 de dezembro. A região já teve outras invasões no ano de 2015 e 2016, quando as forças de segurança do Estado retomaram o local e entregaram para União por meio do Exército brasileiro, que por 30 dias garantiu a desocupação.

Desde o dia 5 deste mês, o secretário estadual Rogers Jarbas determinou que 32 policiais militares de unidades especializadas do GOE, Garra Rotam, Força Tática e Bope se deslocassem até o município para reforçar a segurança na cidade.

Fonte: Redação Só Notícias



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...