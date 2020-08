Ponte não suporta peso de caminhão e desaba em Vitória do Xingu, sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Parte do veículo chegou a ficar submersa no rio Tucuruí. O motorista foi resgatado e levado para o hospital da cidade. Ele fraturou apenas uma das mãos.

Uma ponte que fica na zona rural do município de Vitória do Xingu, sudeste do Pará, não suportou o peso de um caminhão e cedeu na noite da última segunda-feira (18). O motorista do veículo fraturou uma das mãos e foi levado para o hospital da cidade.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 21h30. O veículo tentava atravessar a ponte, que mede cerca de 90 metros, quando a estrutura quebrou. Parte do veículo chegou a ficar submersa no rio Tucuruí, que passa embaixo da ponte. Apesar disso, o motorista foi resgatado e socorrido.

De acordo com o motorista do caminhão, o veículo estava carregado com toras de madeira, que estavam sendo transportadas para o município de Brasil Novo.

Sobre o acidente, a prefeitura de Vitória do Xingu informou que a estrutura chegou a ser reformada há dois anos. Até o momento, a administração municipal ainda não disse quando serão feitos os reparos na ponte. O local segue interditado.

Por G1 PA — Belém

